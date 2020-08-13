Гол Сошникова принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью» на турнире в Уфе
Уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь» провели матч предсезонного Кубка Республики Башкортостан. Победу в овертайме одержала команда Томи Лямся — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
Главным героем встречи стал нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников, который отметился результативной передачей и забил решающий гол в овертайме. Два очка в составе уфимского клуба набрал защитник Филип Ларсен (0+2). Голом в основное время отметился финский новичок «Салавата» Маркус Гранлунд.
Единственную шайбу у «Северстали» забросил форвард Владислав Кара, ему ассистировал нападающий Давид Думбадзе.
Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
13 августа 2020, четверг. 17:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Кара (Думбадзе) – 33:03' (5x5) 1:1 Гранлунд (Сошников, Ларсен) – 48:51' (5x5) 2:1 Сошников (Ларсен, Кадейкин) – 64:12' (5x3)
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.
- 13 августа 2020
-
20:15
-
19:49
-
19:39
-
18:52
-
18:40
-
18:07
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:23
-
15:40
-
15:15
-
15:12
-
14:50
-
14:22
-
13:59
-
13:30
-
13:12
-
12:35
-
12:14
-
11:45
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
10:11
-
09:57
-
09:30
-
09:06
-
08:41
-
08:30
-
08:19
-
07:50
-
07:16
-
06:58
Партнерский контент