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Гол Сошникова принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью» на турнире в Уфе

Гол Сошникова принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью» на турнире в Уфе
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь» провели матч предсезонного Кубка Республики Башкортостан. Победу в овертайме одержала команда Томи Лямся — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Главным героем встречи стал нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников, который отметился результативной передачей и забил решающий гол в овертайме. Два очка в составе уфимского клуба набрал защитник Филип Ларсен (0+2). Голом в основное время отметился финский новичок «Салавата» Маркус Гранлунд.

Единственную шайбу у «Северстали» забросил форвард Владислав Кара, ему ассистировал нападающий Давид Думбадзе.

Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
13 августа 2020, четверг. 17:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Кара (Думбадзе) – 33:03' (5x5)   1:1 Гранлунд (Сошников, Ларсен) – 48:51' (5x5)   2:1 Сошников (Ларсен, Кадейкин) – 64:12' (5x3)

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

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