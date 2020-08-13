Гол Сошникова принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью» на турнире в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь» провели матч предсезонного Кубка Республики Башкортостан. Победу в овертайме одержала команда Томи Лямся — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Главным героем встречи стал нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников, который отметился результативной передачей и забил решающий гол в овертайме. Два очка в составе уфимского клуба набрал защитник Филип Ларсен (0+2). Голом в основное время отметился финский новичок «Салавата» Маркус Гранлунд.

Единственную шайбу у «Северстали» забросил форвард Владислав Кара, ему ассистировал нападающий Давид Думбадзе.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.