И. Воробьёв: хотели посмотреть на Швырёва в центре, он неплохо справился

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча с хабаровским «Амуром» (5:2) на мемориале Ромазана.
«0:2 – худшее, что можно придумать для начала матча? Ну да, действительно, это, по-моему, были первые два броска – и сразу 0:2. Так неудачно мы удалились, одно-второе хватанули. В принципе, потом стали действовать в той манере, как мы и до этого прецедента играли, поэтому и вернулись в игру довольно быстро.
Нервничал ли Юхо Олкинуора? Тут многое сложилось – до этих голов ни разу не бросали, к тому же он, как вы знаете, немного приболел до этого. Получилось как получилось, а потом он нормально отыграл.
Швырёв вышел в новом сочетании? Мы хотели посмотреть – до этого Игорь у нас играл только с краю, мы обязательно хотели его посмотреть в центре, в этом была идея. Нормально, он неплохо справился. Ну и на остальных ребят в деле посмотрели.
Когда будет принято решение по Махановскому и Фищенко? У их просмотровых контрактов есть определённые границы, они действуют до начала чемпионата. Будем думать – пока точную дату сказать вам не могу», – приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.
- 13 августа 2020
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