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Заварухин: у «Автомобилиста» есть своя изюминка, свой стиль

Заварухин: у «Автомобилиста» есть своя изюминка, свой стиль
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1) на предсезонном мемориале имени Ивана Ромазана.

«Попробовали сегодня немного другую тактику. После удаления Саюстова в третьем периоде лишились одного центрального нападающего. До этого планировали сыграть на контратаках, в бережливый, строгий хоккей, от обороны. Перед матчами разбираем каждого соперника. У «Автомобилиста» своя изюминка, свой стиль. Местами игра смотрелась неплохо, было много голевых моментов у тех и других ворот. Есть шероховатости в наших действиях, будем работать», – приводит слова Заварухина пресс-служба лиги.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

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