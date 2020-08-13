Никита Кучеров в матче с «Коламбусом» забросил вторую шайбу в плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» в эти минуты проводят второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли. Идёт первый период, счёт ─ 1:0 в пользу «Лайтнинг».

Счёт в матче был открыт на 6-й минуте. Заброшенную шайбу в свой актив записал российский нападающий «молний» Никита Кучеров. Ему ассистировали Ондржей Палат и Брейден Пойнт.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».