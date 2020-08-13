Пойнт чуть не сбил Кучерова с ног во время празднования гола

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» в эти минуты проводят второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли. Завершился первый период, счёт ─ 2:1 в пользу «Блю Джекетс». Первый гол в матче был забит на 6-й минуте усилиями российского нападающего «молний» Никиты Кучерова.

В праздновании гола принял активное участие форвард «Лайтнинг» Брейден Пойнт, он чуть не снёс Кучерова с ног. К счастью, ни один из хоккеистов при этом не пострадал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».