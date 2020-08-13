Владелец «Каролины» заплатил $ 25 тыс. за Бриндамора, оштрафованного за критику судейства

Владелец клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Том Дандон выплатил за главного тренера клуба Рода Бриндамора штраф в размере $ 25 тыс., наложенный лигой на специалиста за критику судейства после матча с «Бостон Брюинз» (3:4 ОТ, 0-1), сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
В моменте второго взятия ворот игроками «Бостона» возник спорный эпизод, когда вратарь «Каролины» Петр Мразек не сумел прижать шайбу ко льду, после чего она оказалась у нападающего «Бостона» Чарли Койла, который и отправил её в ворота. Однако до этого у круга вбрасывания другой игрок «Бостона» отправил шайбу на лёд рукой. Тем самым у многих возникли сомнения по поводу передачи рукой Койлу. Однако после видеопросмотра момента арбитрами заброшенная шайба была признана законной, так как игре рукой предшествовало касание шайбы вратарём «Каролины».
На пресс-конференции канадский специалист выразил недовольство решением судей засчитать вторую заброшенную шайбу «Бостона» в первом матче серии плей-офф.
- 13 августа 2020
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