Владелец «Каролины» заплатил $ 25 тыс. за Бриндамора, оштрафованного за критику судейства

Владелец клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Том Дандон выплатил за главного тренера клуба Рода Бриндамора штраф в размере $ 25 тыс., наложенный лигой на специалиста за критику судейства после матча с «Бостон Брюинз» (3:4 ОТ, 0-1), сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

В моменте второго взятия ворот игроками «Бостона» возник спорный эпизод, когда вратарь «Каролины» Петр Мразек не сумел прижать шайбу ко льду, после чего она оказалась у нападающего «Бостона» Чарли Койла, который и отправил её в ворота. Однако до этого у круга вбрасывания другой игрок «Бостона» отправил шайбу на лёд рукой. Тем самым у многих возникли сомнения по поводу передачи рукой Койлу. Однако после видеопросмотра момента арбитрами заброшенная шайба была признана законной, так как игре рукой предшествовало касание шайбы вратарём «Каролины».

На пресс-конференции канадский специалист выразил недовольство решением судей засчитать вторую заброшенную шайбу «Бостона» в первом матче серии плей-офф.