Премьер-министр Латвии – о ЧМ-2021: события в Беларуси резко меняют ситуацию

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что латвийская сторона может отказаться от совместного проведения с Беларусью в 2021 году чемпионата мира по хоккею.
«События в Беларуси резко меняют ситуацию. Не вижу, что мы, как страна, можем устроить чемпионат вместе с Беларусью. Уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как нам правильнее всего поступить», — сказал Кариньш в эфире канала LTV7.
Напомним, после президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста. Местные жители выразили недовольство, что выборы, по официальным данным, выиграл действующий президент Александр Лукашенко. Силовики жёстко пресекают акции протеста.
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