Разин – о турнире в Уфе: несмотря на последнее место, едем домой с позитивным настроением

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал проигрыш (1:2 ОТ) в матче предсезонного Кубка Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым».

«Матч получился приближенным к чемпионату. Порадовало, что зрителей было слышно. Рад, что ребята выстояли, выдержали. Опять-таки, ошибка молодого хоккеиста, а у нас их было сегодня шесть человек, повлияла на результат. Если взять ещё Грачёва и Макара Хабарова, получается, практически полкоманды молодых ребят противостояли Хартикайнену, Гранлунду, Сошникову. Думаю, это достойно.

Уфимский турнир пошёл нам на пользу. Взяли пятьдесят процентов очков на выезде. Проверили ребят, сделали выводы. Идёт дальнейшая подготовка к сезону. Жизнь налаживается, состав потихонечку стабилизируется. Несмотря на последнее место, с позитивным настроением едем домой», – приводит слова Разина пресс-служба лиги.