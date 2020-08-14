Шаттенкирк — о шикарном голе Веннберга после ошибки Сергачёва: я сыграл неприемлемо

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк прокомментировал гол форварда «Коламбус Блю Джекетс» Александера Веннберга во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась победой «Коламбуса» со счётом 3:1.

«Я сыграл совершенно неприемлемо», — приводит слова Шаттенкирка журналист Брайан Бёрнс в своём «твиттере»

Во время эпизода ошибку допустил российский защитник Михаил Сергачёв. Он получил 19 минут и 51 секунду игрового времени и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

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Таким образом, счёт в серии стал 1:1. Следующий матч между «Коламбусом» и «Тампой» состоится 16 августа.