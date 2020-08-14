Шаттенкирк — о шикарном голе Веннберга после ошибки Сергачёва: я сыграл неприемлемо
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк прокомментировал гол форварда «Коламбус Блю Джекетс» Александера Веннберга во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась победой «Коламбуса» со счётом 3:1.
«Я сыграл совершенно неприемлемо», — приводит слова Шаттенкирка журналист Брайан Бёрнс в своём «твиттере»
Во время эпизода ошибку допустил российский защитник Михаил Сергачёв. Он получил 19 минут и 51 секунду игрового времени и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Таким образом, счёт в серии стал 1:1. Следующий матч между «Коламбусом» и «Тампой» состоится 16 августа.
Шайба Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Коламбусом»
- 14 августа 2020
-
02:04
-
01:28
-
00:46
- 13 августа 2020
-
23:57
-
23:48
-
23:42
-
23:31
-
23:00
-
22:32
-
22:24
-
21:58
-
21:47
-
21:28
-
20:56
-
20:36
-
20:15
-
19:49
-
19:39
-
18:52
-
18:40
-
18:07
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:23
-
15:40
-
15:15
-
15:12
-
14:50
-
14:22
-
13:59
-
13:30
-
13:12
-
12:35
Партнерский контент