Корписало установил рекорд НХЛ по сейвам за два матча со старта серии плей-офф

В Торонто на «Скотиабанк-Арене» состоялся второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Джона Тортореллы.

Голкипер «мундиров» Йоонас Корписало отразил 36 бросков из 37. Таким образом, за два матча противостояния Йоонас сделал 121 сейв, что является новым рекордом по количеству отражённых бросков за два матча со старта серии плей-офф. Прежний рекорд принадлежал Кёртису Джозефу (118 сейвов в 1993 году).

В первом матче вратарь «Коламбуса» обновил рекорд НХЛ по количеству отражённых бросков за матч в плей-офф. Финский голкипер отразил 85 бросков из 88. Тогда он превзошёл результат Келли Руди, который в 1987 году отбил 73 броска за матч.