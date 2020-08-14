Генменеджер «Нэшвилла»: нам нужны перемены. Клуб идёт не в том направлении

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне. В квалификации Кубка Стэнли «хищники» проиграли «Аризоне Койотс» (1-3).



«В двух последних регулярных чемпионатах и плей-офф проявилась нехорошая тенденция. Мы идём не в том направлении. У нас много хороших игроков, но они не стали командой, и мы не можем добиться нужного нам результата. Поэтому совершенно очевидно, что нам нужны некоторые перестановки.



Мы посмотрим на состав, на игроков. Некоторых из них не будет в команде в следующем сезоне. Мы рассмотрим все способы, которые помогут нам стать лучше. Мы должны проанализировать и оценить выступление команды, чтобы понять, в чем мы можем стать лучше и как нам начать играть в хоккей, который, по нашему мнению, принесёт команде успех. У нас есть варианты, как сделать команду лучше в сезоне-2020/2021.



Есть ли у нас шанс стать сильнее с нынешним составом? Да, но я заявляю, что нам нужны перемены. Пару лет назад в это время я говорил, что мы очень близки к цели. Сейчас у меня другое мнение. Думаю, перестановки пойдут нам на пользу. У нас точно появятся молодые игроки, но менять весь состав мы не будем. Посмотрим, как будет складываться ситуация с продлением контрактов и заключением новых.



Сарос сделал серьёзный шаг вперёд, провёл большинство игр в концовке чемпионата и все в плей-офф. Но я по-прежнему верю в Ринне. Думаю, он может играть. Вместе с молодым Саросом из них получится отличный тандем», – цитирует Пойла пресс-служба НХЛ.

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