Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось четыре встречи в первом раунде Кубка Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:3 (1-1). Российский форвард «молний» Никита Кучеров в эффектном стиле забросил вторую шайбу в нынешнем плей-офф.
«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ (2-0). В дополнительное время победу «рыцарям» принёс точный бросок Райлли Смита.
«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3 (1-1). Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка.
«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 5:4 (1-1). Автором победной шайбы стал защитник номинальных хозяев Джейми Олексяк, отличившийся за 40 секунд до конца основного времени матча.
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