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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось четыре встречи в первом раунде Кубка Стэнли.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:3 (1-1). Российский форвард «молний» Никита Кучеров в эффектном стиле забросил вторую шайбу в нынешнем плей-офф.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
13 августа 2020, четверг. 22:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Кучеров (Палат, Пойнт) – 05:24' (5x5)   1:1 Мюррей (Дюбуа) – 12:52' (5x5)   1:2 Бьёркстранд (Дюбуа, Тексье) – 18:35' (5x4)   1:3 Веннберг (Фуди, Фолиньо) – 51:27' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ (2-0). В дополнительное время победу «рыцарям» принёс точный бросок Райлли Смита.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 00:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Штястны (Маршессо, Смит) – 10:44' (5x5)   2:0 Носек (Каррье) – 15:35' (5x5)   2:1 Дак (де Хаан, Кейн) – 23:17' (5x5)   2:2 Кубалик (Кейн, Тэйвз) – 32:07' (5x4)   3:2 Стоун (Мартинес, Маршессо) – 37:20' (5x5)   3:3 Строум (Кейн, Дебринкэт) – 39:46' (5x5)   4:3 Смит (Штястны, Казинс) – 67:13' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3 (1-1). Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Крейчи (Маршан, Крюг) – 15:42' (5x4)   1:1 Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 35:13' (5x4)   1:2 Свечников (Нечас, ван Римсдайк) – 36:41' (5x5)   2:2 Маршан (Бержерон, Крейчи) – 39:56' (5x4)   2:3 Хэмилтон (Нечас) – 48:30' (5x5)

«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 5:4 (1-1). Автором победной шайбы стал защитник номинальных хозяев Джейми Олексяк, отличившийся за 40 секунд до конца основного времени матча.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Броди, Джордано) – 00:19' (5x5)   1:1 Сегин (А. Радулов, Бенн) – 02:42' (5x5)   2:1 Хейсканен (А. Радулов) – 11:14' (5x5)   3:1 Хейсканен (Клингберг, Бишоп) – 24:50' (5x5)   3:2 Форборт – 33:00' (5x5)   4:2 Перри (Факса, Хинц) – 35:05' (5x4)   4:3 Ридер – 52:24' (4x5)   4:4 Беннетт (Линдхольм, Годро) – 57:11' (5x4)   5:4 Олексяк (Перри, Янмарк) – 59:20' (5x5)
Патрик Кейн вышел на третье место в истории «Чикаго» по очкам в плей-офф НХЛ
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