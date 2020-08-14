Голкипер «Спартака» Беспалов представил дизайн шлема к сезону-2020/2021

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов представил дизайн шлема на сезон-2020/2021. Фото опубликовано в официальном «твиттере» московского клуба.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Беспалов принял участие в 19 матчах, одержав восемь побед, из которых четыре — на ноль. В среднем вратарь отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.



Предстоящий сезон станет для Никиты Беспалова пятым в составе красно-белых. Он является рекордсменом клуба по числу матчей в КХЛ (110) и по числу «сухих» матчей (15). Также в минувшем сезоне Никита Беспалов обошёл Дмитрия Кочнева и вышел на первое место по числу побед среди вратарей (43).