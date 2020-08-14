Наставник «Сибири» Заварухин отсутствует на скамейке команды во время матча с «Амуром»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин отсутствует на скамейке новосибирской команды во время заключительного матча предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана» с «Амуром». Командой руководит Андрей Тарасенко.

В активе «Сибири» на турнире в Магнитогорске одна победа и одно поражение. Сначала команда Заварухина уступила магнитогорскому «Металлургу» (2:3), а затем взяла верх над «Автомобилистом» (3:1).

«Амур» подошёл к третьему туру с двумя поражениями в двух матчах. Хабаровская команда в серии буллитов уступила «Автомобилисту» и в основное время «Магнитке». «Тиграми» в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководит Павел Торгаев, занявший должность после ухода в отставку Александра Гулявцева.