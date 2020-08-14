Радулов — о своём реализованном удалении: не стоило этого делать. Пытался выиграть позицию

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал свою игру во втором матче серии с «Калгари Флэймз» (5:4, 1-1) в первом раунде Кубка Стэнли.
Россиянин, которого вернули в тройку к Джейми Бенну и Тайлеру Сегину, набрал в игре 2 (1+1) очка. Однако за четыре минуты до конца третьего периода Радулов едва не стал антигероем матча. Российский форвард при счёте 4:3 в пользу «Далласа» в чужой зоне получил малый штраф за задержку клюшки соперника, и игроки «Флэймз» его реализовали.
«Неважно, с кем ты играешь, мы же профессионалы. Ты просто выходишь на лёд и отдаёшься по максимуму.
Моё удаление? Я просто боролся и пытался выиграть позицию, а клюшка застряла у него в руках. Конечно, мне не стоило этого делать. Спасибо ребятам, что забили и позволили избежать овертайма», – цитирует Радулова пресс-служба НХЛ.
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