Президент финской федерации хоккея: в одиночку бойкотировать ЧМ-2021 не планируем

Президент федерации хоккея Финляндии Харри Нуммеля прокомментировал информацию, что некоторые европейские страны хотят бойкотировать чемпионат мира 2021 года, который должен пройти в Беларуси и Латвии. Поводом к возможному бойкоту считается отсутствие должного уровня безопасности после общественных беспорядков, связанных с выборами президента.

«Бойкотировать ЧМ-2021? У нас пока не было никаких обсуждений по данному поводу. Мы — часть хоккейной семьи и всегда были в ней командным игроком. Кроме того, до весны ещё много времени, так что в одиночку бойкотировать турнир мы точно не планируем. Уверен в том, что ИИХФ будет правильно и точно оценивать ситуацию. Во всём мире спорт и ответственность идут рука об руку. Конечно, соревнования должны проводиться только в безопасных местах. Если судить по опубликованной информации, Беларусь в этом плане вызывает некоторые вопросы. В любом случае, широкого обсуждения этого вопроса пока не было», — приводит слова Нуммели Iltalehti.



Напомним, что ЧМ-2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.