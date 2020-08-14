«Сибирь» переиграла «Амур» и стала победителем мемориала Ромазана

В заключительном матче традиционного предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана» «Сибирь» переиграла «Амур». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу новосибирской команды. Благодаря этой победе команда Николая Заварухина стала победителем турнира в Магнитогорске.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте первого периода усилиями Егора Миловзорова. Во второй трети отличились Степан Санников и Михаил Ромаев. В заключительном отрезке по шайбе забросили Никита Шашков и Олег Ли. Автором первой шайбы «Амура» стал Кирилл Рассказов, реализовавший штрафной бросок. Окончательный счёт установил Вячеслав Ушенин.

Отметим, что главный тренер «Сибири» отсутствовал на скамейке новосибирской команды во время матча. Командой руководил Андрей Тарасенко.