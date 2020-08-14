«Сибирь» переиграла «Амур» и стала победителем мемориала Ромазана
В заключительном матче традиционного предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана» «Сибирь» переиграла «Амур». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу новосибирской команды. Благодаря этой победе команда Николая Заварухина стала победителем турнира в Магнитогорске.
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте первого периода усилиями Егора Миловзорова. Во второй трети отличились Степан Санников и Михаил Ромаев. В заключительном отрезке по шайбе забросили Никита Шашков и Олег Ли. Автором первой шайбы «Амура» стал Кирилл Рассказов, реализовавший штрафной бросок. Окончательный счёт установил Вячеслав Ушенин.
Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
14 августа 2020, пятница. 11:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Миловзоров (Шаров, Шашков) – 15:58' (5x5) 0:2 Санников (Алексеев) – 32:21' (5x5) 0:3 Ромаев (Алексеев) – 36:07' (5x5) 0:4 Шашков (Ермаков, Шаров) – 47:26' (5x5) 0:5 Ли – 49:36' (5x5) 1:5 Рассказов – 54:28' (бул) 2:5 Ушенин Вячеслав (Турбин, Горшков) – 59:30' (5x5)
Отметим, что главный тренер «Сибири» отсутствовал на скамейке новосибирской команды во время матча. Командой руководил Андрей Тарасенко.
Наставник «Сибири» Заварухин отсутствует на скамейке команды во время матча с «Амуром»
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