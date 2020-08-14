«Если выйдешь — босс не будет тебя уважать». Бывший тафгай «Витязя» вспомнил русскую баню

Бывший тафгай «Витязя» Тревор Гиллис поделился воспоминаниями о жизни в России в эфире подкаста Spittin' Chiclets.

«Русская баня у владельца «Витязя» была в 1000 раз лучше, чем где-либо ещё. В деревне у босса был резной деревянный дом, во дворе павлины, ручные волки, куча скакунов, какие-то безумные собаки, очень красиво.

Берёшь простыню, заходишь в баню, там накрыт огроменный стол, который ломится от еды и питья! Четыре команды НХЛ могло бы легко рассесться. Там с боссом отвисали герои войны, все в шрамах. Потрясающие люди!

Ну, вы слышали о бане – лежишь себе, жуёшь что-нибудь вкусное, пьёшь самогон, это очень крепкая штука, типа водки. Потом тебя приглашают в парилку. Я сел и в какой-то момент понимаю, что не могу вздохнуть. Яблонски на меня смотрит: «Что с тобой, чувак?». Я ему говорю: «Не знаю, не могу дышать, я на выход!». А он смотрит, что я пытаюсь дышать полной грудью, и говорит: «Дыши неглубоко. Не трусь, не выходи наружу, а то босс не будет тебя уважать». Это же традиция.

Я немного успокоился, пришёл в себя, потом мне сказали лечь и начали стегать веником. Становится просто дико жарко, минут девять тебя парят, потом ты выходишь. Старички выливали на себя ведро воды со льдом и шли назад, а потом бухали и смотрели хоккей или бокс, потому что босс также был менеджером боксёров. Саша Поветкин, Лебедев тоже с нами тусили, но пить им не разрешали.

Молодые ребята шли на улицу и прыгали в снег или прорубь. Я вышел и думаю: «Да ни за что!». А Яблонски наоборот: «Да, кайф». Зима, везде снег и в реке прорубь, обшитая деревом. Надо было спуститься по лестнице, окунуться в воду по подбородок и простоять две минуты. Вылезаешь оттуда вообще без сил, бежишь к бочкам с горячей водой, посидишь там пару минут, потом обратно в прорубь, и так три раза. Сумасшествие! Но в итоге ощущения невероятные, мне было 34, я почувствовал себя на 21. Мы в эту баню каждую неделю ездили восстанавливаться», — сказал Гиллис.