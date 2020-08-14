Наставник «Бостона» прокомментировал отсутствие Пастрняка во втором матче с «Каролиной»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал отсутствие чешского форварда Давида Пастрняка во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3, 1-1).

«Участие Пасты ещё во вчерашнем матче находилось под вопросом, сегодня он лечился, но играть оказался не готов. При этом мы не думаем, что он выбыл на долгий срок. Надеемся, что Давид сможет сыграть в субботу, но это станет ясно непосредственно перед матчем», – цитирует Кэссиди пресс-служба Национальной хоккейной лиги.



В первой встрече серии чешский нападающий, разделивший звание лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным (по 48 голов), набрал 2 (1+1) очка.