Пилут: «Трактор» будет претендовать на Кубок Гагарина. Хочу выиграть в КХЛ всё, что можно

Защитник «Трактора» Лоуренс Пилут поделился ожиданиями от дебютного сезона в челябинском клубе и КХЛ.
«Этот клуб давно проявлял ко мне интерес. Я слышал много хорошего о «Тракторе», о профессионализме всей организации. Решил, что в этом году в Челябинске собирается очень сильная команда, которая сможет далеко пройти в плей-офф.
До этого я слышал много хорошего о КХЛ, «Тракторе» и Челябинске и теперь могу удостовериться в этом лично. Уверен, что нашей команде в этом сезоне по силам добиться многого. Лично я буду показывать свой лучший хоккей и, надеюсь, стану одним из лидеров на льду.
Я хочу выиграть с моей командой всё, что только возможно в КХЛ. Посмотрим, как сложится будущий сезон. Но считаю, что у нас есть всё для того, чтобы побеждать. «Трактор» будет претендовать на Кубок Гагарина», — цитирует Пилута пресс-служба КХЛ.
- 14 августа 2020
-
15:37
-
15:26
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:19
-
13:14
-
12:35
-
12:19
-
11:57
-
11:20
-
11:11
-
10:55
-
10:20
-
10:02
-
09:52
-
09:30
-
08:55
-
08:27
-
08:02
-
07:11
-
06:56
-
06:25
-
06:17
-
06:12
-
05:47
-
04:59
-
03:40
-
02:04
-
01:28
-
00:46
- 13 августа 2020
-
23:57
-
23:48