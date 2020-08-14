Пилут: «Трактор» будет претендовать на Кубок Гагарина. Хочу выиграть в КХЛ всё, что можно

Защитник «Трактора» Лоуренс Пилут поделился ожиданиями от дебютного сезона в челябинском клубе и КХЛ.

«Этот клуб давно проявлял ко мне интерес. Я слышал много хорошего о «Тракторе», о профессионализме всей организации. Решил, что в этом году в Челябинске собирается очень сильная команда, которая сможет далеко пройти в плей-офф.

До этого я слышал много хорошего о КХЛ, «Тракторе» и Челябинске и теперь могу удостовериться в этом лично. Уверен, что нашей команде в этом сезоне по силам добиться многого. Лично я буду показывать свой лучший хоккей и, надеюсь, стану одним из лидеров на льду.

Я хочу выиграть с моей командой всё, что только возможно в КХЛ. Посмотрим, как сложится будущий сезон. Но считаю, что у нас есть всё для того, чтобы побеждать. «Трактор» будет претендовать на Кубок Гагарина», — цитирует Пилута пресс-служба КХЛ.