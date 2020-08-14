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Расписание игрового дня НХЛ на 14 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 14 августа
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся пять матчей первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

21:00 (мск). «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» (1-0)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл

22:00. «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» (1-0)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 22:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль

01:30. «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» (0-1)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
15 августа 2020, суббота. 01:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

03:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (0-1)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
15 августа 2020, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк

05:30. «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» (1-1)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
15 августа 2020, суббота. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Даллас Старз
Даллас

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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