Расписание игрового дня НХЛ на 14 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся пять матчей первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
21:00 (мск). «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» (1-0)
22:00. «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» (1-0)
01:30. «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» (0-1)
03:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (0-1)
05:30. «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» (1-1)
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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