Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен успешно прооперирован в Торонто

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен успешно перенёс операцию по стентированию коронарной артерии, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что 60-летний специалист сегодня отправится в Монреаль, чтобы дома продолжить восстановление после операции. Временно исполнять обязанности главного тренера «Монреаля» будет Кирк Мюллер.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».