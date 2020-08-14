Найджел Доус прибыл в расположение «Ак Барса»
Нападающий Найджел Доус присоединился к «Ак Барсу», сообщается в аккаунте казанского клуба в «Твиттере». «Ак Барс» 14 июля объявил о подписании однолетнего контракта с казахстанским хоккеистом канадского происхождения.
35-летний игрок выступал за казахстанский «Барыс» с 2011 по 2018 год. Также играл за сборную Казахстана. Последние два сезона Доус отыграл за «Автомобилист». В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч.
В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».
Контрольные матчи «Ак Барса» с ЦСКА и «Динамо» в Москве отменены
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