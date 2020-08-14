Никитин: состав ЦСКА на сезон сформирован. Парням есть что доказывать

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о новичках и молодых хоккеистах в составе «армейского» клуба.

«У парней рабочее настроение. Все они соскучились и по игре, и по команде. Что касается новичков и молодых ребят, которых привлекаем к тренировкам, — каждый хоккеист индивидуален. Есть хорошие примеры парней, которые тоже вернулись из Северной Америки. Почему бы не последовать им? Нужно работать и верить в самого себя – ничего нового. Состав на сезон сформирован. У парней есть цель, и им есть что доказывать», – приводит слова Никитина пресс-служба клуба.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

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