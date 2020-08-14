Никитин: состав ЦСКА на сезон сформирован. Парням есть что доказывать
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о новичках и молодых хоккеистах в составе «армейского» клуба.
«У парней рабочее настроение. Все они соскучились и по игре, и по команде. Что касается новичков и молодых ребят, которых привлекаем к тренировкам, — каждый хоккеист индивидуален. Есть хорошие примеры парней, которые тоже вернулись из Северной Америки. Почему бы не последовать им? Нужно работать и верить в самого себя – ничего нового. Состав на сезон сформирован. У парней есть цель, и им есть что доказывать», – приводит слова Никитина пресс-служба клуба.
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Дальбек — об уходе Капризова и Сорокина из ЦСКА: это возможность проявить себя другим
- 14 августа 2020
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
17:58
-
17:46
-
17:33
-
17:00
-
16:47
-
16:22
-
15:37
-
15:26
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:19
-
13:14
-
12:35
-
12:19
-
11:57
-
11:20
-
11:11
-
10:55
-
10:20
-
10:02
-
09:52
-
09:30
-
08:55
-
08:27
-
08:02
-
07:11
-
06:56
-
06:25
-
06:17
Партнерский контент