Суббэн, Лундквист и Дамба – претенденты на «Кинг Клэнси Трофи»

Стали известны претенденты на «Кинг Клэнси Трофи». Приз присуждается игроку НХЛ, который является примером для партнёров на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни.

Как информирует официальный сайт НХЛ, на трофей претендуют защитник Пи Кей Суббэн из «Нью-Джерси Дэвилз», голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист и защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».