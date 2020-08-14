Маршан: потеря Пастрняка — это большая дыра в составе «Бостона»

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал отсутствие чешского форварда Давида Пастрняка во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3, 1-1).

«Заменить Пасту просто невозможно. Он лучший снайпер лиги. Но, думаю, заменивший его Андерс Бьорк провёл чертовски хороший матч, реально здорово сыграл. Он часто выигрывал борьбу за шайбу, был жёстким в форчекинге.

Тем не менее потеря Пастрняка — это большая дыра в составе нашей команды. Тут даже обсуждать нечего. В целом, думаю, мы провели сильный матч. У нас был шанс выиграть. Мы были недостаточно хороши, но перегруппируемся и будем готовы к третьей встрече серии», – приводит слова Маршана пресс-служба лиги.