Козиолс – о ЧМ-2021: надеюсь, мы придём к решению и не станем путать спорт с политикой

Генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что латвийская сторона не собирается рассматривать возможность проведения чемпионата мира 2021 года с другой страной, если этого права лишится Беларусь.
«Такой вопрос не рассматривается, его на повестке нет. У меня с премьер-министром прямой контакт, мы с ним обсуждали этот вопрос. Он так не говорил, как написали. Он сказал, что нужно обсудить, как поступать в этой ситуации, для чего созвал внеочередное заседание кабинета министров. Насколько известно, ситуация непростая, надо обсудить все аргументы и для этого созвать заседание кабинета в понедельник.
Надеюсь, мы придём к нормальному решению и не станем путать спорт с политикой. В Беларуси есть всё для хоккея, он не для политиков, а для спортсменов и болельщиков. И мы занимаемся именно хоккеем, а не политикой», – приводит слова Козиолса ТАСС.
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