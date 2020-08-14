Чижов: «Салават Юлаев» будет играть в красивый хоккей в новом сезоне

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал выступление уфимского клуба на предсезонном Кубке Республики Башкортостан.
«Доволен ли тем, как сыграла команда на турнире? Конечно, максимальный результат – первое место – всегда радует. Мы довольны тем, что каждый из наших хоккеистов пытался выйти на свой максимальный уровень. Кому-то это удалось в меньшей степени, кому-то — в большей. Но у нас ещё есть время для подготовки, есть тренировочные игры.
Команда ярко сыграла в нападении? Здесь нет никакого секрета. При наличии таких мастеровитых ребят: и взрослых, и молодых – мы ждём такого хоккея, мы стремимся к такой игре. Естественно, будем играть в красивый хоккей и в сезоне тоже.
Гранлунд? По ходу матчей было видно, что Маркусу не совсем легко входить в игру. Понятно: непривычная обстановка, другая лига, другая страна. Но очень порадовало, что Маркус выкладывался полностью в каждом игровом эпизоде, в каждой смене. И его шайбы — это вознаграждение за труд. Думаю, что с каждой игрой он будет только лучше.
У тренеров идет планомерная работа. Тут нет такого, чтобы над чем-то надо перестать работать, а что-то усилить. То есть каждый компонент — и неравенство, и оборона, и игра в равных составах — оттачиваются на тренировках и экзаменуются в таких товарищеских играх и турнирах. Чтобы как можно лучше подготовиться к старту чемпионата», – приводит слова Чижова пресс-служба клуба.
- 14 августа 2020
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