Каменский: такой специалист, как Сергей Гончар, без работы не останется

Вице-президент КХЛ и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал решение «Питтсбург Пингвинз» не продлевать контракты с ассистентами главного тренера Сергеем Гончаром, Жаком Мартеном и Марком Рекки.

«Такова судьба всех тренеров в мире — они первыми отвечают за поражения, и не всегда это справедливо. То, что «Питтсбург» не начал с главного тренера, а ограничился тем, что не предложил новые контракты его ассистентам, — ход не совсем обычный. О его причинах надо спрашивать менеджмент «Пингвинов». Для меня же ясно одно: такой специалист, как Сергей Гончар, без работы не останется», — приводит слова Каменского Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Питтсбург» не сумел пройти раунд плей-ин, проиграв в четырёх матчах «Монреаль Канадиенс».