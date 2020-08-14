Гол Бураковски принёс «Колорадо» победу во втором матче серии с «Аризоной»

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Аризоной Койотс». Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Колорадо» Андре Бураковски. Голами у «лавин» также отметились Натан Маккиннон и Тайсон Джост. Голкипер условных хозяева льда Филипп Грубауэр отразил отразил 29 бросков из 31.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 3 секунды, нанёс два броска в створ ворот и совершил 2 силовых приёма. Нападающие Владислав Наместников и Валерий Ничушкин закончили матч с показателями полезности «–2».

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Эвеланш». Третья игра серии «Колорадо» — «Аризона» состоится завтра, 15 августа. Начало — в 22:00 мск.