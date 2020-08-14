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Гол Бураковски принёс «Колорадо» победу во втором матче серии с «Аризоной»

Гол Бураковски принёс «Колорадо» победу во втором матче серии с «Аризоной»
Хоккей / НХЛ 0

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Аризоной Койотс». Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Колорадо» Андре Бураковски. Голами у «лавин» также отметились Натан Маккиннон и Тайсон Джост. Голкипер условных хозяева льда Филипп Грубауэр отразил отразил 29 бросков из 31.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 3 секунды, нанёс два броска в створ ворот и совершил 2 силовых приёма. Нападающие Владислав Наместников и Валерий Ничушкин закончили матч с показателями полезности «–2».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Маккиннон (Ландеског) – 03:40' (5x5)   1:1 Келлер – 16:49' (5x5)   2:1 Джост (Макар, Комфер) – 23:37' (5x5)   2:2 Грабнер (Ричардсон, Истерли) – 25:06' (5x5)   3:2 Бураковски (Кадри, Калверт) – 57:07' (5x5)

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Эвеланш». Третья игра серии «Колорадо» — «Аризона» состоится завтра, 15 августа. Начало — в 22:00 мск.

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