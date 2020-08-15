«Калгари» открыл счёт в матче с «Далласом» после ошибки Антона Худобина

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Калгари». Заброшенной шайбой отличился Микаэль Баклунд. Результативную ошибку допустил российский голкипер Антон Худобин.

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После двух матчей счёт в серии 1-1.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».