Макдэвид: «Эдмонтон» сделал несколько шагов вперёд, мы учимся и растём

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение в серии плей-ин с «Чикаго Блэкхоукс» (1-3).

«Понятно, что мы оказались не на должном уровне в этом плане. Побеждают команды, умеющие обороняться. Нам ещё только предстоит этому научиться. Я уже говорил и хочу ещё раз сказать, чтобы меня правильно поняли. Мы добились серьёзного прогресса, играя в обороне во время сезона. Но в его концовке не смогли сыграть так же надёжно. Я лично считаю, что могли бы действовать лучше.

Мы идём в правильном направлении, если говорить об игроках. Все понимают, что нужно делать, чтобы добиться успеха. Так было в регулярном чемпионате, но когда наступил самый важный этап, когда надо было прибавить, мы забыли, как нужно играть. Тем не менее я считаю, что мы сделали несколько шагов вперёд, мы учимся и растём», – приводит слова Макдэвида пресс-служба лиги.