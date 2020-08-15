Александр Овечкин вышел на 20-е место по голам в плей-офф НХЛ

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

Дубль в этой встрече оформил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Теперь на его счету 67 шайб в 133 матчах плей-офф в карьере. Таким образом, капитан «столичных» вышел на 20-е место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Джо Нуиндайка и Дени Савара, забивших по 66 голов.

Следующими в списке идут Сидни Кросби и Горди Хоу (оба – по 68 шайб). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (122 шайбы в плей-офф). В активе Овечкина 128 (67+61) очков в 133 матчах в плей-офф.

Статистика Александра Овечкина в сезоне-2019/2020 и за карьеру в НХЛ.