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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять встреч в первом раунде Кубка Стэнли.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли – 2020

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» – 3:2 (2-0). Победную шайбу в концовке третьего периода забросил шведский форвард «Эвеланш» Андре Бураковски.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Маккиннон (Ландеског) – 03:40' (5x5)   1:1 Келлер – 16:49' (5x5)   2:1 Джост (Макар, Комфер) – 23:37' (5x5)   2:2 Грабнер (Ричардсон, Истерли) – 25:06' (5x5)   3:2 Бураковски (Кадри, Калверт) – 57:07' (5x5)

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» – 0:5 (1-1). По два гола в составе «Монреаля» забили Томаш Татар и Еспери Котканиеми.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 22:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Татар (Галлахер, Судзуки) – 01:02' (5x5)   0:2 Котканиеми (Друен, Доми) – 12:36' (5x5)   0:3 Татар (Мете, Доми) – 21:25' (5x4)   0:4 Армиа (Эванс, Бельзиль) – 37:57' (5x5)   0:5 Котканиеми (Доми, Мете) – 50:35' (5x4)

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» – 3:4 ОТ (0-2). Победу «Кэнакс» в овертайме принёс капитан команды Бо Хорват, ему ассистировал Куинн Хьюз.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
15 августа 2020, суббота. 01:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Танев) – 07:23' (4x5)   0:2 Пирсон (Петтерссон, Бёзер) – 33:01' (5x4)   1:2 О'Райлли (Перрон, Пьетранджело) – 38:56' (5x4)   1:3 Петтерссон (Миллер, Бёзер) – 45:36' (5x4)   2:3 Бле – 49:02' (5x5)   3:3 Перрон (Пьетранджело, Тарасенко) – 59:53' (6x5)   3:4 Хорват (Хьюз) – 65:55' (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:5 (0-2). Дубль в составе «Вашингтона» на счету российского нападающего Александра Овечкина.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
15 августа 2020, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Уилсон, Карлсон) – 00:56' (5x5)   1:1 Ледди (Бейли, Бовиллье) – 22:56' (5x4)   1:2 Мартин (Мейфилд) – 25:01' (5x5)   2:2 Овечкин (Диллон, Орлов) – 26:39' (5x5)   2:3 Нельсон – 26:54' (5x5)   2:4 Клаттербак (Пажо) – 57:14' (5x5)   2:5 Ли (Пажо, Пелеч) – 58:21' (en)

«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» – 2:0 (2-1). Главным героем матча стал голкипер «Калгари» Кэм Тальбо: у него шатаут — 35 сейвов.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
15 августа 2020, суббота. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Баклунд (Линдхольм) – 25:58' (4x5)   2:0 Броди (Куин, Джордано) – 50:36' (5x5)
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