Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять встреч в первом раунде Кубка Стэнли.

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» – 3:2 (2-0). Победную шайбу в концовке третьего периода забросил шведский форвард «Эвеланш» Андре Бураковски.

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» – 0:5 (1-1). По два гола в составе «Монреаля» забили Томаш Татар и Еспери Котканиеми.

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» – 3:4 ОТ (0-2). Победу «Кэнакс» в овертайме принёс капитан команды Бо Хорват, ему ассистировал Куинн Хьюз.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:5 (0-2). Дубль в составе «Вашингтона» на счету российского нападающего Александра Овечкина.

«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» – 2:0 (2-1). Главным героем матча стал голкипер «Калгари» Кэм Тальбо: у него шатаут — 35 сейвов.