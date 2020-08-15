Илья Ковальчук в серии с «Айлендерс» не нанёс ни одного броска в створ

Одна из главных звёзд «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Илья Ковальчук по итогам второй встречи 1/4 раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:5, 0-2) вновь не набрал очков.
В серии с «Айлендерс» россиянин ни разу не бросил в створ ворот. По итогам четырёх последних матчей после возобновления сезона у 37-летнего форварда только один бросок и ни одной заброшенной шайбы. Во втором матче серии с «островитянами» Ковальчук провёл на льду 8 минут 16 секунд – так мало в нынешнем сезоне Илья ещё не играл.
Напомним, Илья Ковальчук провёл часть регулярного чемпионата сезона-2019/2020 в «Монреале», однако перед дедлайном был обменян в «Вашингтон Кэпиталз», за который провёл в общей сложности 8 встреч, набрав 4 (1+3) очка при коэффициенте полезности «-1».
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