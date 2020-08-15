Александр Радулов не попал в пустые ворота в матче с «Калгари»

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Флэймз» со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

В начале первого периода российский нападающий «Далласа» Александр Радулов упустил отличный шанс открыть счёт. Он не попал в пустые ворота соперника, сыграв на добивании после броска Тайлера Сегина в перекладину.

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Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Флэймз». Четвёртая игра серии «Калгари» — «Даллас» состоится завтра, 16 августа. Начало — в 21:00 мск.

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