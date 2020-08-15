«Торпедо» заключило договор о сотрудничестве с тольяттинской «Ладой»

«Торпедо» и «Лада» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Согласно договору, «Торпедо» сможет делегировать в Тольятти до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.

«Тольятти — один из самых качественных центров подготовки игроков на карте российской хоккейной географии. Мы знаем, как в этом городе умеют работать с молодыми хоккеистами и доводить их мастерство до самого высокого уровня.

Помимо этого, важно отметить, что «Лада» — амбициозный клуб с большими задачами, и в прошлом сезоне команда являлась одним из лидеров ВХЛ. Выступления на высоком уровне и с серьёзными целями помогут хоккеистам не только поддерживать игровую практику, но и совершенствовать своё мастерство. Поэтому мы довольны, что будем сотрудничать с тольяттинским клубом. Уверен, отношения будут взаимовыгодные», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.