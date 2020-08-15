Защитник «Эдмонтона»: мы недовольны тем, как завершился сезон, но иначе нельзя

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс прокомментировал поражение в серии плей-ин с «Чикаго Блэкхоукс» (1-3).

«Всё прошло не так, как мы хотели. Все расстроены. Я так могу описать наше настроение. Лучше так, чем бить себя по голове в течение недель. Разве это поможет нам настроиться на следующий сезон? Разве это поможет нам выполнить поставленные задачи? У каждого из нас остался горький привкус, все недовольны тем, как завершился сезон, но иначе нельзя. Четыре сезона из пяти, что я провёл здесь, завершились таким образом. Мы понимаем, что должны играть лучше», – приводит слова Нурса пресс-служба лиги.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.