Рирден: всем в «Вашингтоне» нужно играть на максимуме возможностей, а не только Овечкину

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал поражение во втором матче серии 1/4 раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:5, 0-2).

«Разочаровывает, что после двух удачных стартов мы оба раза сами рубили сук, на котором сидели. Слишком много ошибок идёт от головы, как в случаях с двумя нарушениями численного состава. Все же прекрасно знают, кого должен менять. Помимо этих схватили ещё несколько необязательных удалений, позволили сопернику вернуться в игру и перехватить инициативу.

Мы должны быть умнее и найти способ переработать этого соперника. Или хотя бы не уступить в этом аспекте. Моментами нам это удаётся, но должно удаваться на протяжении всего матча. Только при этом условии сможем вернуться в серию.

Овечкин упорно работал во время паузы, вернулся в отличной форме. Сегодня его лучшая игра была нам необходима, и он её показал, конвертировал два совершенно разных шанса, мощно выглядел в силовом компоненте. Но нам нужно, чтобы на максимуме возможностей играли и другие», – приводит слова Рирдена пресс-служба лиги.