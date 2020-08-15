Телегин – о травме: чувствую себя хорошо, уже начал тренироваться на льду

Нападающий ЦСКА Иван Телегин рассказал о восстановлении после травмы и настрое на новый сезон.

«Тяжело было переваривать концовку сезона, особенно учитывая травму. Надо было собраться и принять это, чтобы дальше лучше и правильнее готовиться. Конечно, это хоккей, спорт и всякое может случиться, но нужно сохранять бдительность и быть аккуратнее.

Злости нет, есть только мотивация. Нужно играть жёстко и по правилам, но никогда не должно быть цели причинить вред сопернику специально. Можно нанести травму, после которой человек с хоккеем закончит. Мы с Кириллом Воробьёвым сразу пообщались после того матча, а сейчас тренируемся вместе. Это спорт, и это профессионализм.

Я достаточно замотивирован. На занятиях в зале чувствую себя хорошо, потому что постоянно занимался после травмы. И физическую форму набрал. На прошлой неделе начал тренироваться на льду. Тут уже труднее, не катался около семи месяцев. Сейчас с каждым днем становится лучше и лучше.

Соскучился по хоккею и команде. Коллектив обновился. Много ребят пришло, среди которых и молодые «армейские» воспитанники. После Северной Америки я тоже вернулся в Россию в ЦСКА. Парням нужно работать, прислушиваться к тренеру и, главное, воспитывать в себе игровую дисциплину. Всегда им подскажем и поможем. Всё в их руках, дальше зависит только от них. Все будут пытаться проявить себя, и от этого матчи будут ещё интереснее. Приходите и болейте за ЦСКА. Мы всегда будем первыми», – приводит слова Телегина пресс-служба клуба.