Мюллер – Жюльену после матча с «Филадельфией»: Клод, эта победа для тебя и твоей семьи
Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Кирк Мюллер посвятил победу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (5:0) наставнику клуба Клоду Жюльену, который успешно перенёс операцию по стентированию коронарной артерии.
«Во время матча не проверял телефон. Но после матча Жюльен был одним из первых, кто поздравил нас с важной победой. Уверен, Клод нас слушает. Эта победа для тебя и твоей семьи», – приводит слова специалиста пресс-служба лиги.
После этого матча счёт в серии сравнялся – 1:1. Третья встреча серии «Филадельфия» — «Монреаль» состоится 17 августа. Начало — в 3:00 мск.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен успешно прооперирован в Торонто
- 15 августа 2020
-
15:44
-
15:17
-
15:00
-
14:55
-
14:38
-
13:48
-
13:40
-
12:33
-
12:25
-
11:57
-
11:49
-
11:45
-
10:57
-
10:50
-
10:38
-
09:58
-
09:35
-
09:32
-
08:55
-
08:46
-
08:24
-
07:52
-
07:27
-
06:18
-
05:45
-
04:58
-
04:26
-
03:31
-
01:16
-
00:21
-
00:00
- 14 августа 2020
-
23:52
-
23:38
-
23:18
-
23:00
Партнерский контент