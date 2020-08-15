Мюллер – Жюльену после матча с «Филадельфией»: Клод, эта победа для тебя и твоей семьи

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Кирк Мюллер посвятил победу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (5:0) наставнику клуба Клоду Жюльену, который успешно перенёс операцию по стентированию коронарной артерии.

«Во время матча не проверял телефон. Но после матча Жюльен был одним из первых, кто поздравил нас с важной победой. Уверен, Клод нас слушает. Эта победа для тебя и твоей семьи», – приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

После этого матча счёт в серии сравнялся – 1:1. Третья встреча серии «Филадельфия» — «Монреаль» состоится 17 августа. Начало — в 3:00 мск.

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