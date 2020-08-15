Вайсфельд: при хорошем раскладе Лайпсик станет одним из лидеров ЦСКА

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Брэндона Лайпсика в ЦСКА.

«Когда эта история прогремела за океаном, сразу подумал, что Лайпсик станет самым лакомым куском для клубов КХЛ. Ведь Брендан — игрок уровня НХЛ, причём не из тех, кто проводит полсезона в фарм-клубе. Не звезда, но у него очень приличный уровень.

Так что «армейцы» получили качественного 26-летнего игрока, которому деваться было просто некуда — либо КХЛ, либо Европа. Для ЦСКА тут ситуация беспроигрышная. При хорошем раскладе Лайпсик станет одним из лидеров команды.

Не думаю, что канадец приехал играть в Россию за три копейки. Но при этом и какие-то заоблачные требования он в силу ситуации в НХЛ выдвигать не мог. ЦСКА можно только поздравить со столь выгодным приобретением», – приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, 8 мая Лайпсик был выставлен на драфт отказов «Вашингтоном» из-за скандальной истории — в Интернет попали скриншоты с высказываниями форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого Брендан пренебрежительно отнёсся к одноклубникам — Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками».