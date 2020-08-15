Тренер вратарей «Салавата»: раньше на пять пасов приходилось два броска, теперь — наоборот

Тренер вратарей ХК «Салават Юлаев» Вадим Тарасов рассказал, как изменилась подготовка голкиперов после перехода на финскую площадку.



«Идёт планомерная работа. Единственное, чуть позже присоединился к команде и приходится форсировать кое-какие моменты. А так, все в рабочем порядке. Ребята — молодцы, вопросов-претензий по работе абсолютно нет.



У всех имеется опыт работы и на финской площадке, и на канадской. Корректировки не такие существенные или глобальные. Большей частью увеличивается скорость игры и количество бросков, в частности в своей зоне, в силу уменьшения размеров. Уменьшается в углах расстояние до ворот – больше голевых моментов.



Если раньше, грубо говоря, раньше на пять передач приходилось два броска, то сейчас на две передачи приходится пять бросков. Хоккей сильно добавил в скорости, увеличилось количество и качество бросков. Соответственно, физическая нагрузка на вратаря выросла тоже. Сейчас голкипер помимо основных качеств очень сильно должен быть готов физически. Это основное отличие», — цитирует Тарасова официальный сайт клуба.