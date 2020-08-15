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Крикунов: разговоры про обмен Шумакова — брехня. Но «Динамо» он бы пригодился

Крикунов: разговоры про обмен Шумакова — брехня. Но «Динамо» он бы пригодился
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями после контрольного матча с «Авангардом» (2:7).

«Оправданий не ищем, но сегодня провалилось четвертое звено, где мы пробовали молодых. Не справляются пока. Но это надо делать, это наши лимитчики в сезоне, надо их смотреть. Отсутствие первого звена связано с тем, что и у всех. Шипачёв завтра уже должен начать тренировки, остальные – позже. Но на Кубке мэра они должны сыграть. У вратаря Александра Ерёменко повреждение паха, Иван Бочаров после болезни только дней пять работает.

Разговоры про обмен Шумакова – брехня, у нас же как: кто-то где-то услышит что-то и начинает развивать. Один день меняли Брюквина на Шумакова, второй – Тарасова на Шумакова. Завтра Крикунова на Хартли будут менять. Эти слухи беспочвенные, хотя, если бы каким-нибудь образом нам Шумакова удалось забрать, он бы нам пригодился», — цитирует тренера РИА «Новости».

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