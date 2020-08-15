Хартли: не ожидал счёта 5:1 в первом периоде, но всё было по делу

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного контрольного матча с московским «Динамо» (7:2).
«Сегодня хорошо работали под воротами, умные решения принимали, грамотно в обороне действовали, много владели шайбой. Особого значения счёту не придаю, важнее, как мы играли. Мы показали прогресс по сравнению с прошлым матчем. Конечно, я не ожидал 5:1 в первом периоде, но все было по делу. Да, в условиях пандемии может потребоваться более длинная скамейка, еще и поэтому мы не спешим избавляться от кого-либо из игроков», — приводит слова специалиста РИА «Новости».
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
- 15 августа 2020
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