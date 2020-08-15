Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карлсон — об «Айлендерс»: команду, сворачивающуюся «ежом» у ворот, тоже можно победить

Карлсон — об «Айлендерс»: команду, сворачивающуюся «ежом» у ворот, тоже можно победить
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением, как «столичным» нужно обыгрывать «Нью-Йорк Айлендерс» в серии (0-2).

«Крайне сложно играть против такой дисциплинированной в обороне команды, как „Айлендерс“. За 60 минут они почти не дали нам шансов. Но, поверьте, можно придумать способ обыграть любого соперника. И такого, который сворачивается „ежом“ у своих ворот, и такого, который вообще не даёт начать атаку своим прессингом. Нам нужно больше двигаться, больше работать, чтобы оказываться в нужном месте в нужное время. Иначе эту серию не выиграть», — приводит слова Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Расписание розыгрыша плей-офф НХЛ сезона-2019/2020

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020