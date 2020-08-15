Карлсон — об «Айлендерс»: команду, сворачивающуюся «ежом» у ворот, тоже можно победить

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением, как «столичным» нужно обыгрывать «Нью-Йорк Айлендерс» в серии (0-2).



«Крайне сложно играть против такой дисциплинированной в обороне команды, как „Айлендерс“. За 60 минут они почти не дали нам шансов. Но, поверьте, можно придумать способ обыграть любого соперника. И такого, который сворачивается „ежом“ у своих ворот, и такого, который вообще не даёт начать атаку своим прессингом. Нам нужно больше двигаться, больше работать, чтобы оказываться в нужном месте в нужное время. Иначе эту серию не выиграть», — приводит слова Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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