Карлсон — об «Айлендерс»: команду, сворачивающуюся «ежом» у ворот, тоже можно победить
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением, как «столичным» нужно обыгрывать «Нью-Йорк Айлендерс» в серии (0-2).
«Крайне сложно играть против такой дисциплинированной в обороне команды, как „Айлендерс“. За 60 минут они почти не дали нам шансов. Но, поверьте, можно придумать способ обыграть любого соперника. И такого, который сворачивается „ежом“ у своих ворот, и такого, который вообще не даёт начать атаку своим прессингом. Нам нужно больше двигаться, больше работать, чтобы оказываться в нужном месте в нужное время. Иначе эту серию не выиграть», — приводит слова Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Расписание розыгрыша плей-офф НХЛ сезона-2019/2020
- 15 августа 2020
-
18:37
-
18:28
-
17:54
-
17:49
-
17:21
-
17:00
-
16:43
-
16:25
-
15:57
-
15:44
-
15:17
-
15:00
-
14:55
-
14:38
-
13:48
-
13:40
-
12:33
-
12:25
-
11:57
-
11:49
-
11:45
-
10:57
-
10:50
-
10:38
-
09:58
-
09:35
-
09:32
-
08:55
-
08:46
-
08:24
-
07:52
-
07:27
-
06:18
-
05:45
-
04:58
Партнерский контент