Минское «Динамо» победило «Гомель», Когалев сделал дубль

Минское «Динамо» обыграло «Гомель» в контрольном матче со счётом 3:2.



В составе «зубров» дубль сделал Александр Когалев, ещё одну шайбу забросил Алексей Протас.



Команды выступал в следующих составах:



«Динамо»:



Тейлор (Фурх);

Денисов – Колячонок, Клинкхаммер – Спунер – Козун;

Знахаренко – Ерёменко, Алистров – Протас – Дроздов;

Дерябин – Фальковский, Сушко – Горбунов;

Шинкевич (К) – Соловьев, Мартынов – Грецкий – Когалев.



«Гомель»:



Грищенко (Мерзлов);

Курбатов (К) — Алексеев, Скоренов — Камбович — Ревенко;

Рачинский — Воронов, Елисеенко — Сусло — Хузеев;

Попов — Иванчиков, Куцырь — Качеловский — Корбит; Устиненко – Ковалев,

Секерин – Скабелка – Бовин; Штермер, Сергиевский.



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