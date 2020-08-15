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Минское «Динамо» победило «Гомель», Когалев сделал дубль

Минское «Динамо» победило «Гомель», Когалев сделал дубль
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло «Гомель» в контрольном матче со счётом 3:2.

В составе «зубров» дубль сделал Александр Когалев, ещё одну шайбу забросил Алексей Протас.

Команды выступал в следующих составах:

«Динамо»:

Тейлор (Фурх);
Денисов – Колячонок, Клинкхаммер – Спунер – Козун;
Знахаренко – Ерёменко, Алистров – Протас – Дроздов;
Дерябин – Фальковский, Сушко – Горбунов;
Шинкевич (К) – Соловьев, Мартынов – Грецкий – Когалев.

«Гомель»:

Грищенко (Мерзлов);
Курбатов (К) — Алексеев, Скоренов — Камбович — Ревенко;
Рачинский — Воронов, Елисеенко — Сусло — Хузеев;
Попов — Иванчиков, Куцырь — Качеловский — Корбит; Устиненко – Ковалев,
Секерин – Скабелка – Бовин; Штермер, Сергиевский.

Календарь КХЛ сезона-2020/2021

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