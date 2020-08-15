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«Тампа» расторгнет контракт с Сосуновым. В КХЛ правами на него владеет «Локомотив»

«Тампа» расторгнет контракт с Сосуновым. В КХЛ правами на него владеет «Локомотив»
Хоккей / НХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» выставил на безоговорочный драфт отказов российского защитника Олега Сосунова с целью расторжения контракта. Напомним, в Континентальной хоккейной лиге правами на 22-летнего хоккеиста владеет ярославский «Локомотив».

В сезоне-2019/2020 Сосунов провёл четыре матча за фарм-клуб «Тампа-Бэй» в АХЛ, не набрав очков при четырёх минутах штрафа. В 21 матче за «Орландо» в ECHL защитник отдал одну результативную передачу при показателе полезности "-4" и 18 минутах штрафа.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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