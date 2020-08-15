Хохлачёв — об «Авангарде»: понимал, куда еду. Ничего нового и сверхъестественного не было

Нападающий омского «Авангарда» Александр Хохлачёв подвёл итоги товарищеского матча с московским «Динамо» (7:2).
«Нам удался первый период — практически сделали всю игру. Реализовали все свои моменты, поэтому было намного легче играть. «Динамо» нужно было атаковать, раскрываться, а там уже довели матч до победы.
Чем Хартли отличается от других тренеров? Североамериканский стиль, а я понимал, куда еду, чего от меня ждут, поэтому, в принципе, ничего нового и сверхъестественного не было. Понимал, что нужно больше движения, агрессии.
Ситуация с коронавирусом? Все в одинаковых условиях, поэтому ничего страшного. Слава богу, у нас всё нормально на данный момент. Думаю, мы сейчас в хорошей форме. Две недели до чемпионата, ещё поработаем, поиграем и к началу сезона будем готовы», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 15 августа 2020
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