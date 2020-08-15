Миронов: в отсутствие лидеров все в «Динамо» бьются за место под солнцем

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился впечатлениями от проигранного контрольного матча с «Авангардом» (2:7) и прокомментировал отсутствие лидеров команды.



«Второй матч лета, надо как можно больше играть сейчас, наигрываться, входить в игровой ритм. Из-за пандемии перерыв был очень большой между играми. Как ни тренируйся, нельзя натренировать игровой ритм. Понятно, что под нагрузкой не только мы, и счёт это не оправдывает, будем разбираться.



Отсутствие лидеров — это большой шанс для многих ребят доказать свое право на место в составе. Все бьются за место под солнцем сейчас. Понятно же, что в сезоне не будет в первой команде шесть пятёрок», — приводит слова Миронова РИА «Новости».

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